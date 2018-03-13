Британия проверит утверждения о причастности России к 14 «подозрительным смертям»

Парламентарий просила проверить обстоятельства 14 смертей, в причастности к которым подозревались российские власти.
«Как вам известно, полицейские и коронерские расследования в прошлом не выявили доказательств преступления», — отметил британский министр. Он выразил надежду, что повторная проверка не подтвердит предположения о причастности России.
Перепроверить «подозрительные смерти» Иветт Купер попросила после того, как в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Она официально обвинила Москву в причастности к покушению. После этого британский МИД потребовал, чтобы Россия до вечера вторника представила «правдоподобное объяснение». В противном случае Лондон пообещал рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании».
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