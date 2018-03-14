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09:23 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов рассказал, что не может позволить себе купить VIP-билет на ЧМ-2018

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признался, что не может позволить себе приобрести VIP-билет на ЧМ-2018 по футболу.

Источник: Клопс.ru

По его словам, у него с мэром областного центра Александром Ярошуком в этом случае «разная судьба».

«У нас с Александром Георгиевичем разная судьба. Он может позволить себе VIP-билет, я — нет», — ответил Алиханов на вопрос журналистов, почему он не обеспечит себе гарантированный вход на игры мундиаля с билетом категории VIP, как мэр Калининграда Ярошук.

Глава региона предположил, что рабочий график может не позволить ему посетить матчи ЧМ-2018, которые будут проходить в Калининграде. Но надеется, что всё-таки успеет купить билет и сходит на вечернюю игру.

Ранее Александр Ярошук сообщил, что посетит все четыре матча, которые пройдут в Калининграде. По словам градоначальника, он купил VIP-билеты на все четыре матча.

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