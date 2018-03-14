Алиханов рассказал, что не может позволить себе купить VIP-билет на ЧМ-2018
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признался, что не может позволить себе приобрести
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признался, что не может позволить себе приобрести
По его словам, у него с мэром областного центра Александром Ярошуком в этом случае «разная судьба».
«У нас с Александром Георгиевичем разная судьба. Он может позволить себе
Глава региона предположил, что рабочий график может не позволить ему посетить матчи ЧМ-2018, которые будут проходить в Калининграде. Но надеется, что
Ранее Александр Ярошук сообщил, что посетит все четыре матча, которые пройдут в Калининграде. По словам градоначальника, он купил
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