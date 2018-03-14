Трамп назначил Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря

Источник: AP 2018

Ранее стало известно, что американская администрация отправила в отставку заместителя уволенного ранее во вторник госсекретаря США Рекса Тиллерсона по связям с общественностью Стива Голдстина.

Как заявили источники Associated Press, в администрации решение об увольнении Голдстина приняли после того, как он опубликовал информацию, противоречащую официальной позиции Белого дома в вопросе отстранения Тиллерсона от должности госсекретаря.