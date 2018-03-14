Трамп назначил Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии, сообщает Белый дом.
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