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02:41 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед американскими морскими пехотинцами, заявил о необходимости модернизации ядерного арсенала страны и расширении инвестиций в создание гиперзвукового оружия. Его речь транслировал Белый дом.

Источник: Reuters

Обращаясь к морпехам на военно-воздушной базе «Мирамар» (штат Калифорния), он пообещал, что вооруженные силы получат средства, которых у них «не было никогда».

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«Мы также модернизируем наши ядерные вооружения и восстанавливаем нашу ядерную инфраструктуру. Мы вкладываем больше денег, чем когда-либо, потому что нам нужно быть впереди, дальше, чем любая другая страна», — сказал американский лидер.

«Это те средства, о применении которых мы даже не хотим думать. Но нам нужно быть готовыми», — добавил он. По словам Трампа, США превосходят другие страны по ядерному потенциалу, потому что у них «нет иного выбора». Кроме того, как отметил американский лидер, Вашингтон расширил «на 50% инвестиции в гиперзвуковые системы вооружений».

«Мы наконец снова будем лидировать в космосе, — подчеркнул Трамп. — Очень скоро мы отправимся на Марс».

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12 марта© Ньюстюб
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