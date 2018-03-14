Опрос: Путин признан самым популярным иностранным лидером в Сербии
Российского президента поддерживают 58% респондентов.
Российского президента поддерживают 58% респондентов.
БЕЛГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Граждане Сербии среди всех иностранных лидеров больше всего доверяют президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщила в среду газета «Политика», российскому лидеру здесь симпатизируют 58% граждан.
Газета «Политика» и социологическое агентство «Фактор плюс» с 9 по 13 марта провели два независимых социологических исследования. Респондентам предлагалось в порядке убывания выбрать несколько иностранных лидеров, которым они больше всего доверяют.
Издание отмечает, что рейтинг Путина в Сербии практически совпадает с его популярностью в России, где, согласно последнему исследованию ВЦИОМ, его поддерживают 57,7% граждан.
Рейтинги Путина в Сербии годами держатся на очень высоком уровне, какие бы методы исследования общественного мнения не применялись. В то же время, пишет газета, когда опрашиваемым предлагалось выбрать только одного кандидата, а не нескольких сразу, то поддержка российского лидера превышала отметку в 70%.
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