Нам под силу решить вопрос любой сложности — Вячеслав Шпорт

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки по районам края провел встречу с жителями Комсомольска-на-Амуре. Мероприятие состоялось в Доме молодёжи, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Комсомольск и Николаевск — это два города, которые имеют стратегическое для России значение, первый — главный в регионе по оборонной промышленности, со второго когда-то начался русский Дальний Восток, — сказал Вячеслав Шпорт. — Много мер принято для поддержки и развития этих городов. Сегодня мы с вами должны обратить особое внимание на социальную сферу, в которой много задач решено, но с многими ещё только предстоит разобраться. Губернатор отметил, что в 2017 году число уехавших из Комсомольска превысило число приехавших и родившихся в городе на 900 человек — несмотря на то, что он, как Город президентского внимания, получил колоссальные деньги на различные социальные и инфраструктурные объекты.

— Все сферы жизни тесно связаны, демография напрямую влияет на экономику и обратно, чтобы как и сегодня продолжать строить самолёты-невидимки, новейшие корветы, варить сталь и перерабатывать нефть, нужно думать об улучшении жизни людей, чтобы они не уезжали с Дальнего Востока, — сказал он. — Если мы что-то не понимаем или не дорабатываем — предлагайте идеи, проекты, все рассмотрим и лучшие воплотим в жизнь. У нас уже работают программы выплат на первого и последующих детей, льготная ипотека, другие варианты поддержки семей с детьми, предусмотрены хорошие зарплаты для врачей и учителей. В крае на 100% обеспечена доступность детских садов, очередей в них нет, а если вдруг понадобятся — для нас это будет приятным сюрпризом и мы быстро построим новые.

Для Дальнего Востока созданы беспрецедентные меры поддержки инвесторов, буквально начата НЭП — новая экономическая политика, созданы ТОРы, Свободный порт, но нет кадров. Безработица в крае меньше 1 процента, если раньше бизнесмены спрашивали про условия льгот, о земле, то сейчас — «Есть ли специалисты?».



— Если что-то еще надо сделать, предлагайте. У нас сегодня есть силы и средства чтобы решить вопрос любой сложности — подчёркиваю, любой сложности. Дело за вами., — подчеркнул Вячеслав Шпорт. Комсомольчане задали губернатору волнующие их вопросы. Один из них касался бывшего имущества Минобороны, микрорайона Таёжный. Там сейчас пустуют более 180 квартир и на ремонт жилья нужны около 40 миллионов рублей.



Как объяснил министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин, присутствующий на встрече, Фонд капитального ремонта уже начал работы в Таёжном, в первую очередь будут восстановлены кровли зданий.

Отвечая на другие вопросы, глава региона рассказал о реализации проекта БАМ-2, об увеличении до двух путей и электрификации железнодорожной ветки Хабаровск — Комсомольск — Совгавань, поручил решить вопрос с доступностью аптек в отдалённых районах города Юности — посёлков Менделеева, «Старта», Таёжного и других.

Также он отметил, что дворец культуры судостроителей в Комсомольске-на-Амуре передан в собственность Хабаровского края, сделка с «Объединённой судостроительной корпорацией» завершена, документы подписаны и их законность сейчас проверяется экспертами.

— Мы долго уговаривали ОСК о передаче, а не о продаже ДК и наконец это получилось, — подчеркнул Вячеслав Шпорт. — Мы сделали главное, Дворец судостроителей сейчас в краевой собственности, я дал поручение о подготовке технического задания на проект реконструкции или модернизации здания.

В числе прочих был и вопрос о необходимости сохранить в городе трамвай.