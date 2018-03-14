В России заявили о многократном увеличении хакерских атак на информационные объекты

Источник: РИА "Новости"

«В Российской Федерации за 2017 год более чем в 4 раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом», — говорится в исследовании.

Читайте также Почти 60% россиян поддержали предложение о независимом интернете в БРИКС

По данным экспертов, больше всего атак пришлось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%).

В исследовании отметили, что среди всех хакерских атак в России DDos-атаки занимают 8%, а на манипулирование, взломы средств массовой информации и социальных медиаресурсов приходится 6%.

Также исследователи подчеркнули, что российские спецслужбы отмечают увеличение активности иностранных технических разведок.