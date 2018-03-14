Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец газовой кабале: Россия отказалась спасать Украину - СМИ
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Изабелла Росселлини упала в обморок на родах дочери
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Отрезал бы голову: видео конфликта Шейнина с бойцом АТО
«Кинжал» ужаснул западные СМИ
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
СМИ нашли провокационную переписку главы штаба Собчак
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
07:47 (мск), источник: Газета.Ру

В России заявили о многократном увеличении хакерских атак на информационные объекты

Согласно исследованию российского центра «Антистихия» количество хакерских атак, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, возросло в 2017 году более чем в 4 раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование центра.

Источник: РИА "Новости"

«В Российской Федерации за 2017 год более чем в 4 раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом», — говорится в исследовании.

Читайте также
Почти 60% россиян поддержали предложение о независимом интернете в БРИКС

По данным экспертов, больше всего атак пришлось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%).

В исследовании отметили, что среди всех хакерских атак в России DDos-атаки занимают 8%, а на манипулирование, взломы средств массовой информации и социальных медиаресурсов приходится 6%.

Также исследователи подчеркнули, что российские спецслужбы отмечают увеличение активности иностранных технических разведок.

Ранее сообщалось, что более четверти кибератак против России совершают из США.

В США хакер 13 лет следил за тысячами людей через зараженные компьютеры
Во время загрузки произошла ошибка.
11 января© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Умер актер Олег Граф
Стали известны подробности смерти Табакова
Посольство РФ потребовало от Британии объяснить угрозы кибератак
Умер физик Стивен Хокинг
США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Пентагон: Российские ЗРК в Сирии мешают доминированию США
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Миллер назвал причины и сроки разрыва всех контрактов с Украиной
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь