В России заявили о многократном увеличении хакерских атак на информационные объекты

«В Российской Федерации за 2017 год более чем в 4 раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом», — говорится в исследовании.
По данным экспертов, больше всего атак пришлось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%).
В исследовании отметили, что среди всех хакерских атак в России DDos-атаки занимают 8%, а на манипулирование, взломы средств массовой информации и социальных медиаресурсов приходится 6%.
Также исследователи подчеркнули, что российские спецслужбы отмечают увеличение активности иностранных технических разведок.
Ранее сообщалось, что более четверти кибератак против России совершают из США.
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