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05:03 (мск), источник: Lenta.Ru

США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием

Новейшую российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» нельзя называть гиперзвуковым оружием, сообщает The National Interest.

Источник: РИА "Новости"

По мнению издания, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей.

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С другой стороны, The National Interest отмечает, что в настоящее время кроме России никто в мире не располагает аэробаллистическими ракетами. По этой причине, полагает издание, у «Кинжала» нет аналогов в других странах.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

Совершенное оружие: российский ракетный комплекс «Кинжал» быстр и практически невидим
Во время загрузки произошла ошибка.
12 марта© Ньюстюб
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