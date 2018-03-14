США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
Новейшую российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» нельзя называть гиперзвуковым оружием, сообщает The National Interest.
Новейшую российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» нельзя называть гиперзвуковым оружием, сообщает The National Interest.
По мнению издания, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного
Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный
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