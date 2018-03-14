США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием

По мнению издания, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей.

С другой стороны, The National Interest отмечает, что в настоящее время кроме России никто в мире не располагает аэробаллистическими ракетами. По этой причине, полагает издание, у «Кинжала» нет аналогов в других странах.