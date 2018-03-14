В Красноярске уничтожили почти две тонны санкционных яблок и груш
В Красноярске ликвидировали яблоки и груши общим весом более 1,8 тонн.
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В Красноярске ликвидировали яблоки и груши общим весом более 1,8 тонн.
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