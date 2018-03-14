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05:23 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске уничтожили почти две тонны санкционных яблок и груш

В Красноярске ликвидировали яблоки и груши общим весом более 1,8 тонн.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщают в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора, запрещенные к ввозу в Россию польские фрукты находились на одной из оптовых баз Красноярска на ул. Промысловой. В помещении специалисты ведомства обнаружили 72 ящика яблок и 59 ящиков груш. Импортером продуктов была Беларусь. Незаконные фрукты изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов.

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