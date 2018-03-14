Директор фонда капремонта Омской области Карась срочно подал в отставку

В приемной руководителя подтвердили, что он написал заявление на увольнение.

Телефон Дмитрия Карася отключен. Причина его ухода, равно как и новое место работы не известны.

Напомним, что Дмитрий Карась не проработал в должности директора фонда капремонта и полугода, заступив на должность в октябре 2017. Он уже третий по счету глава этого ведомства.