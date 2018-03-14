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07:38 (мск), источник: СуперОмск

Директор фонда капремонта Омской области Карась срочно подал в отставку

В среду, 14 марта, появилась информация об отставке директора Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Омской области Дмитрия Карася.

В приемной руководителя подтвердили, что он написал заявление на увольнение.

Телефон Дмитрия Карася отключен. Причина его ухода, равно как и новое место работы не известны.

Напомним, что Дмитрий Карась не проработал в должности директора фонда капремонта и полугода, заступив на должность в октябре 2017. Он уже третий по счету глава этого ведомства.

Напомним, что прежние руководители Регионального фонда капремонта не задерживались больше года.

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