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09:20 (мск), источник: ТАСС

Четверть избирателей в Новосибирской области смогут проголосовать с помощью КОИБов

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Новосибирская область к выборам президента РФ получила дополнительные 200 современных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Они будут установлены на самых посещаемых избирательных участках и охватят около четверти от общей численности избирателей, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

«Пришли к нам еще 200 КОИБов. В целом будут применены 311 КОИБов. Это пять районов Новосибирска (Ленинский, Октябрьский, Центральный, Железнодорожный и Заельцовский), охватывающие более 500 тысяч наших избирателей. Это достаточно серьезный процент охвата, порядка 25% наших избирателей в целом», — сказала она.

Благо добавила, что еще несколько КОИБов будут установлены на всех пяти участках поселка Кольцово под Новосибирском. Комплексы обработки бюллетеней старого образца используются в Новосибирской области с 2012 года. Новая партия позволяет распечатывать протоколы с необходимым для электронного подсчета голосов QR-кодом.

По данным на 1 января 2018 года численность избирателей в Новосибирской области составляет более 2,1 млн человек. На территории региона работают 2029 участковых избирательных комиссий, 19 из них в местах временного пребывания людей — СИЗО и медучреждениях.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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