В Челябинскую область прибыли представители стран ШОС

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Военные делегации всех восьми государств — участников Шанхайской организации сотрудничества обсуждают подготовку к «Мирной миссии-2018», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Антитеррористическое командно-штабное учение пройдет в августе на Чебаркульском полигоне. План действий, логистика, переброска техники и подразделений на территорию России — вот темы, на которых сконцентрируют внимание военные Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.