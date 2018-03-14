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09:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинскую область прибыли представители стран ШОС

Страны ШОС готовятся к учениям на Южном Урале.

Источник: Reuters

Военные делегации всех восьми государств — участников Шанхайской организации сотрудничества обсуждают подготовку к «Мирной миссии-2018», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Антитеррористическое командно-штабное учение пройдет в августе на Чебаркульском полигоне. План действий, логистика, переброска техники и подразделений на территорию России — вот темы, на которых сконцентрируют внимание военные Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Добавим, антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около у озера Иссык-Куль.

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