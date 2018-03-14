В Челябинскую область прибыли представители стран ШОС
Страны ШОС готовятся к учениям на Южном Урале.
Страны ШОС готовятся к учениям на Южном Урале.
Военные делегации всех восьми государств — участников Шанхайской организации сотрудничества обсуждают подготовку к «Мирной миссии-2018», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Антитеррористическое
Добавим, антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории
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