Тройное голосование
Волгоградцы в день выборов проголосуют не только за президента и время.
Волгоградцы в день выборов проголосуют не только за президента и время.
В это воскресенье горожане, помимо всего прочего, будут выбирать проекты благоустройства территорий, которые должны быть реализованы в первую очередь.
Напомним, в каждом районе Волгограда, начиная с 13 февраля, проходили публичные презентации
Вот полный перечень объектов:
1. Детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, плиточного мощения, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры.
2. Парк «Победа» по
3. Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, освещения, плиточного мощения, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры.
4. Парк «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства плиточного мощения, установки малых форм архитектуры, реконструкции зеленых насаждений, освещения.
5. Парковая зона п. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства плиточного мощения, установки малых форм архитектуры, реконструкции зеленых насаждений, устройства системы полива.
6. Пешеходная зона ул. им. Дзержинского (от
7. Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, устройством спортивных сооружений, освещения.
8. Прилегающая территория к ЗАГСу по
9.
10. Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.
11. Сквер по ул.
12. Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.
13. Склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры.
14. Спортивная площадка напротив д. 73, 75 по ул. Привокзальной в Тракторозаводском районе Волгограда. Оборудование спортивной площадки
15. Территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.
16. Территория, прилегающая к объекту
17. Ул. Волгодонская в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом организации зон отдыха, кафе с модульными террасами, площадями.
18. Ул. им. Островского в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом организации зон отдыха, кафе с модульными террасами, площадями.
19. Ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом реконструкции зеленых насаждений, установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.
20. Ул. Мира в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом плиточного мощения, реконструкции зеленых насаждений, установки малых форм архитектуры.
В других городах Волгоградской области такое голосование тоже будет, но, соответственно,
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