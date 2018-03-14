Тройное голосование

Источник: РИА "Новости"

В это воскресенье горожане, помимо всего прочего, будут выбирать проекты благоустройства территорий, которые должны быть реализованы в первую очередь.

Напомним, в каждом районе Волгограда, начиная с 13 февраля, проходили публичные презентации дизайн-проектов благоустройства парков, скверов и памятных мест. Список территорий ранее также определили сами горожане — по итогам отбора в программу формирования современной городской среды вошли 20 общественных пространств. Жители должны будут выбрать 3 проекта из 20, которые, по их мнению, нужно реализовывать в первую очередь. Те объекты, которые в итоге наберут больше всего голосов, обещают благоустроить уже в этом году.

Вот полный перечень объектов:

1. Детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, плиточного мощения, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры.

2. Парк «Победа» по пр-кту им. В. И. Ленина (от пл. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства .территории с учетом устройства системы полива, плиточного мощения, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, освещения.

3. Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, освещения, плиточного мощения, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры.

4. Парк «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства плиточного мощения, установки малых форм архитектуры, реконструкции зеленых насаждений, освещения.

5. Парковая зона п. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства плиточного мощения, установки малых форм архитектуры, реконструкции зеленых насаждений, устройства системы полива.

6. Пешеходная зона ул. им. Дзержинского (от пр-кта им. В. И. Лени-на до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, плиточного мощения, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры.

7. Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, устройством спортивных сооружений, освещения.

8. Прилегающая территория к ЗАГСу по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, устройством спортивных сооружений, освещения.

9. Пр-кт им. В. И. Ленина в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом реконструкции зеленых насаждений, установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.

10. Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.

11. Сквер по ул. Профсоюз-ной в Ворошиловском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.

12. Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.

13. Склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры.

14. Спортивная площадка напротив д. 73, 75 по ул. Привокзальной в Тракторозаводском районе Волгограда. Оборудование спортивной площадки спортив-ными сооружениями.

15. Территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.

16. Территория, прилегающая к объекту культурного наследия Пожарный пароход «Гаситель» (памятник речникам Волжской флотилии) в Ворошиловском районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом устройства системы полива, плиточного мощения, озеленения (газон, деревья, кустарники), установки малых форм архитектуры, фонтана.

17. Ул. Волгодонская в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом организации зон отдыха, кафе с модульными террасами, площадями.

18. Ул. им. Островского в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом организации зон отдыха, кафе с модульными террасами, площадями.

19. Ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом реконструкции зеленых насаждений, установки малых форм архитектуры, плиточного мощения.

20. Ул. Мира в Центральном районе Волгограда. Проведение комплексного благоустройства территории с учетом плиточного мощения, реконструкции зеленых насаждений, установки малых форм архитектуры.