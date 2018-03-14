Дальневосточному художественному музею продолжают искать место в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

Вопрос о музее подняла депутат-единоросс Елена Ларионова, её интересовало, есть ли в планах министерства решение об увеличении площадей музея, хранящего бесценные экспонаты, которые никто не может увидеть. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», этот вопрос решается не первый год. Изначально под размещение музея планировалось отдать реконструируемое здание на улице Тихоокеанской. Ожидалось, что там откроется галерея современного искусства, а здание сдадут в эксплуатацию в 2015—2016 годах. Однако этого не случилось.

«На улице Тихоокеанской возле краевого суда мы планировали отдать здание под размещение художественной галереи, занимались вопросами строительства. Туда планировалось переместить наш художественный музей. С этим зданием у нас ничего не получилось. Федеральное софинансирование мы на него не получили, и перспективы получить у нас в общем-то нет. Мы заходили с этим проектом в министерство культуры Российской Федерации, поддержки не получили», — рассказала Марина Лоскутникова.

Сами музейщики признают, что недостроенное строение на Тихоокеанской уже не годится для фондов, насчитывающих 16 тысяч единиц экспонатов. Они просили построить им новое помещение, где могли быть не только хранилища и выставочные залы, но также мастерские реставраторов, единственная на Дальнем Востоке библиотека искусств, помещения для встреч и мастер-классов.

«Это вопрос очень большой и серьёзный, мы его уже несколько раз обсуждали на комитете. Этот вопрос мы ещё будем прорабатывать вместе с директором музея Валентиной Александровной Запорожской. Мы уже встречались с коллективом и обещали поддержку», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по науке, образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Валентина Мешкова.

Как отметила Марина Лоскутникова, для строительства нового здания для музея в центре дальневосточной столицы места нет, нет и готовых помещений, которые бы находились в краевой собственности. Но есть другой выход.

«Городу необходим концертный зал, который бы отвечал современным требованиям. Чтобы в нём, а не в “Платинум Арене” проходили бы крупные мероприятия. Где бы могли выступать Юрий Башмет, звёзды Мариинского театра. Есть большое желание построить концертный зал на 1700 мест. Данный вопрос перед новым годом наш министр культуры Александр Федосов обсуждал в министерстве культуры Российской Федерации. Мы получили их принципиальную поддержку», — рассказала замминистра.