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11:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Колл-центр принимает звонки от избирателей Башкирии

УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. С целью оптимизации работы общественных наблюдателей и выстраивания каналов обратной связи с избирателями республики Общественной палатой Башкортостана совместно с региональным отделением Ассоциации «Гражданский контроль» организована работа «горячей линии» колл-центра по мониторингу выборов в регионе.

Работа колл-центра осуществляется с 5 марта без выходных и продлится до 17 марта по утвержденному графику с 09.00 до 18.00 по телефону (347) 280−95−43.

За несколько дней работы «горячей линии» поступило более 70 звонков от жителей республики по различным вопросам. Специалисты центра консультируют абонентов и оказывают правовую поддержку общественным наблюдателям.

По словам специалиста колл-центра Эльвиры Галимовой, звонки поступают ежедневно.

«Треть из них — организационные вопросы о выборах, значительная часть вопросов носит социально-бытовой характер. Жителей волнуют вопросы голосования: как найти свой избирательный участок, что делать в случае голосования не по месту регистрации и другое. Мы, в свою очередь, разъясняем, что, выезжая за пределы России, каждый гражданин, имеющий право голоса, может проголосовать, придя на один из избирательных участков, открытых за границей. Для этого избирателю следует заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале “Госуслуги”. Как правило, избирательные участки открываются при посольствах и консульствах РФ», — отметила Эльвира Галимова.

С 18 по 19 марта телефон колл-центра будет переведен в многоканальный режим и будет работать круглосуточно. Специалистам можно задать любой вопрос, касающийся предстоящего дня голосования.

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