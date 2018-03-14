Колл-центр принимает звонки от избирателей Башкирии

«Треть из них — организационные вопросы о выборах, значительная часть вопросов носит социально-бытовой характер. Жителей волнуют вопросы голосования: как найти свой избирательный участок, что делать в случае голосования не по месту регистрации и другое. Мы, в свою очередь, разъясняем, что, выезжая за пределы России, каждый гражданин, имеющий право голоса, может проголосовать, придя на один из избирательных участков, открытых за границей. Для этого избирателю следует заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале “Госуслуги”. Как правило, избирательные участки открываются при посольствах и консульствах РФ», — отметила Эльвира Галимова.