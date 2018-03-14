Вице-губернатор Игорь Албин объявил месячник чистых машин в Петербурге

— Народ! Граждане! Горожане! А чего это мы машины перестали мыть? Спрашивается… Европейская столица, а ездим, как кочевники. Объявляю месяц чистых машин. Кто со мной, прошу перепост, — написал в своем «Инстаграме» вице-губернатор Игорь Албин.

А для наглядности прикрепил пять фотографий, на которых запечатлены грязные машины. Правда, на грязных улицах.

Одни автомобилисты ответили вице-губернатору, что и так постоянно моет свою «ласточку», другие уповают на «мокрогрязь» на улицах.

«В такую погоду не намоешься», «Моем, да хватает на два часа», «Да-да, улицы бы сперва помыть, тогда и машины были бы чистые», — оставляют свои комментарии подписчики Албина.

Но в целом петербуржцы восприняли месячник чистых машин воодушевленно: «Поддерживаю», «Вот прямо сегодня и помою», «А я завтра начну».