Вице-губернатор Игорь Албин объявил месячник чистых машин в Петербурге
И призвал снимки чистеньких машин публиковать в «Инстаграме».
И призвал снимки чистеньких машин публиковать в «Инстаграме».
— Народ! Граждане! Горожане! А чего это мы машины перестали мыть? Спрашивается… Европейская столица, а ездим, как кочевники. Объявляю месяц чистых машин. Кто со мной, прошу перепост, — написал в своем «Инстаграме»
А для наглядности прикрепил пять фотографий, на которых запечатлены грязные машины. Правда, на грязных улицах.
Одни автомобилисты ответили
«В такую погоду не намоешься», «Моем, да хватает на два часа», «Да-да, улицы бы сперва помыть, тогда и машины были бы чистые», — оставляют свои комментарии подписчики Албина.
Но в целом петербуржцы восприняли месячник чистых машин воодушевленно: «Поддерживаю», «Вот прямо сегодня и помою», «А я завтра начну».
На предложение горожан привлечь к акции ГИБДД и сделать запрос на читаемость номерных знаков Игорь Албин ответил, что «принуждения не нужны, мы и так сознательные, просто спим пока». И призвал публиковать снимки своих чистых автомобилей, показывая пример остальным.
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