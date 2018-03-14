Володин: США хотели прихода к власти в России «послушного» президента

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. США стремились к тому, чтобы в России к власти пришел «ручной» президент. Такое мнение высказал в среду журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Волгоград.

«Хотели своего президента, ручного послушного, такого, как на Украине», — сказал глава нижней палаты парламента.

Совершенно очевидно, что по многим направлениям Россия сегодня для них неудобный конкурент и они пытаются ее убрать из конкурентного поля, причем зачастую нечестными приемами. Вячеслав Володин председатель Госдумы

По мнению Володина, «все эти шаги со стороны США, да и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство». «Все возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из уст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями», — констатировал председатель Госдумы.