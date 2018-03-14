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14:21 (мск), источник: ТАСС

Володин: США хотели прихода к власти в России «послушного» президента

Спикер Госдумы заявил, что нынешняя санкционная политика Запада в отношении РФ напоминает «агонию».

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. США стремились к тому, чтобы в России к власти пришел «ручной» президент. Такое мнение высказал в среду журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Волгоград.

«Хотели своего президента, ручного послушного, такого, как на Украине», — сказал глава нижней палаты парламента.

Совершенно очевидно, что по многим направлениям Россия сегодня для них неудобный конкурент и они пытаются ее убрать из конкурентного поля, причем зачастую нечестными приемами.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы
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По мнению Володина, «все эти шаги со стороны США, да и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство». «Все возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из уст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями», — констатировал председатель Госдумы.

При этом, на его взгляд, нынешняя санкционная политика Запада в отношении РФ напоминает «агонию». «Очевидно, что санкционная политика провалилась, на Западе это понимают, но признать не хотят», — указал Володин.

1 комментарийк этой статье
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