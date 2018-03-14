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13:06 (мск), источник: ТАСС

Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона

Пресс-секретарь президента добавил, что РФ также «не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес».

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия не имеет никакого отношения к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества в Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также заявил: «Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет языка ультиматума».

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«При этом Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что другие страны поймут, что у Лондона нет оснований обвинять Россию в инциденте с экс-полковником ГРУ.

Отвечая на вопрос журналистов, не опасается ли Москва угрозы международной изоляции в связи с делом Скрипаля, представитель Кремля сказал: «Мы надеемся, что возобладает здравый смысл, что другие страны, по крайней мере, задумаются о том, есть ли какие-то доказательства или нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упреки в адрес Москвы».

«Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований таких упреков [по делу Скрипаля] быть не может», — отметил представитель Кремля.
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Он вновь повторил: «Россия не имеет никакого отношения к этому происшествию». Песков отказался высказывать какие-либо версии по поводу произошедшего. «Это не наше дело — высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему следует верить словам о непричастности РФ к инциденту со Скрипалем, поскольку были и другие обвинения в адрес России со стороны других стран, представитель Кремля напомнил, что «никаких доказательств хакерских атак, вымышленных хакерских атак России мы все-таки не видели».

«Что касается Крыма, то аннексии Крыма не было ни де-факто, ни де-юре, речь идет о легитимных решениях, которые были приняты крымским парламентом и которые были подтверждены на референдуме, поэтому эти формулировки неверны ни по сути, ни по форме», — подчеркнул Песков.

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Он отметил, что разочарован «качеством» британских СМИ, которое они продемонстрировали при освещении инцидента с экс-полковником ГРУ. «Что касается британских СМИ, то они показали свое “качество” и в этой истории тоже. Вряд ли они заслуживают здесь какого-то внимания как надежный источник информации», — сказал представитель Кремля журналистам.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ, что Лондон может задействовать статью стран НАТО, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всех. При этом он оставил без ответа вопрос, готова ли Москва к ответу.

«Сохраняйте трезвость, не поддавайтесь эмоциям и вранью», — посоветовал Песков журналистам, завершая брифинг.

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