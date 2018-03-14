Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия не имеет никакого отношения к инциденту с
«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.
Он также заявил: «Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных
«При этом Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности», — констатировал
Отвечая на вопрос журналистов, не опасается ли Москва угрозы международной изоляции в связи с делом Скрипаля, представитель Кремля сказал: «Мы надеемся, что возобладает здравый смысл, что другие страны, по крайней мере, задумаются о том, есть ли
«Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований таких упреков [по делу Скрипаля] быть не может», — отметил представитель Кремля.
Он вновь повторил: «Россия не имеет никакого отношения к этому происшествию». Песков отказался высказывать
Отвечая на вопрос, почему следует верить словам о непричастности РФ к инциденту со Скрипалем, поскольку были и другие обвинения в адрес России со стороны других стран, представитель Кремля напомнил, что «никаких доказательств хакерских атак, вымышленных хакерских атак России мы
«Что касается Крыма, то аннексии Крыма не было ни
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ, что Лондон может задействовать статью стран НАТО, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всех. При этом он оставил без ответа вопрос, готова ли Москва к ответу.
«Сохраняйте трезвость, не поддавайтесь эмоциям и вранью», — посоветовал Песков журналистам, завершая брифинг.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.