В Волгограде спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с представителями НКО

Источник: Комсомольская правда

До того, как в конференц-зале появился Володин и Бочаров, разговор с общественниками начал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой:

— Встреча посвящена посланию Президента. В послании он говорил о будущем. Для политика это двойная ответственность, потому что ему потом предъявляют претензии, если что-то не так, как он обещал. В центре послания президента — человек. Вообще доверие людей — главное в политике. Один из главных подходов президента — защита прав граждан независимо от того, где они живут, в крупном городе или в хуторах.

Кстати, Толстой отметил, что часто бывает в Волгоградской области и видит, как она изменилась. (Напомним, у Толстого была усадьба в Иловлинском районе, который сгорел дотла в 2015 году).

«ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ, НАДО РАЗВИВАТЬ УСЛОВИЯ»

Это не первая встреча Володина с общественниками в Волгограде. Год назад, в феврале 2017-го Володин встречался с представителями некоммерческих организаций. Обсуждали проблематику развития некоммерческого сектора и пути взаимодействия общественников с органами власти. Тогда они пришли к мнению, что надо совершенствовать законодательство для того, чтобы развивать некоммерческий сектор.

Отметим, что Волгоградская область по итогам прошлого года стала лидером по количеству привлеченных государственных средств на реализацию проектов НКО. В 2017-м область получила 125 миллионов рублей. Число победителей от региона в федеральном проекте в 2017 году выросло почти в 2,5 раза: если в 2016 году их было 30, то в 2017-м уже 84. Как следствие серьезно увеличилось и количество получаетелей соцуслуг — до 3,5 тысяч, что в 16 раз больше, чем было в 2016-м.

Волгоградские НКО участвуют в конкурсах на предоставление субсидий на оплату аренды, услуг связи и ЖКХ. До конца 2018-го на базе областного бизнес-инкубатора будет создан Центр инноваций социальной сферы, который позволит реализовать единый системный подход к сопровождению социальных предпринимателей и социальных НКО.

— Этих людей объединяет любовь к своей земле, любовь к своему делу, — представил Володину участников встречи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Мы понимаем, что нам необходимо сейчас, в короткие сроки, с ограниченным финансированием принимать решения. И главные решения в сфере системы здравоохранения, поддержки материнства и детства.

— Среди волгоградских НКО нет ни одной организации, имеющей статус исполнителя общественно-полезных услуг. Вот за это обидно, — отметил Володин. — Нам нужно создавать условия. Закон сформирован, работает. Нужно изучить предмет.

— Нас там нет, но это не значит, что мы не пытались. Многие отправляли документы в Москву, но получали возвраты. Но благодаря тому, что появилось государственное финансирование, и качество услуг возросло, — говорят в ответ волгоградские общественники. — Мы очень изменились благодаря возросшей конкуренции. Мы стараемся поднимать планку и расширять список предоставляемых социальных услуг.

В МЕДИЦИНУ ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ

Бочаров поблагодарил Володина за поддержку региона и совместных проектов. Перед встречей они как раз осмотрели результаты реконструкции больницы № 25, которую обновили благодаря как раз совместным усилиям.

— Всего полтора года назад мы были в больнице 25. Сейчас можно гордиться этим проектом. По наполнению и по стандартам здравоохранения она ушла далеко вперед. Такой больницей скорой помощи можно гордиться, такая есть ни в каждом регионе. Не везде помощь оказывается быстро и качественно. Я знаю, что онкоцентр местные власти тоже стремятся довести до совершенства и губернатор говорил об этом с президентом, — отметил Володин.

Главный вопрос, который нельзя решить из федерального центра, по словам Володина — обеспеченность кадрами. Это надо делать здесь, регионе. Надо привлекать молодежь, чтобы ребята шли в медицинские колледжи, и в селах были фельдшерско-акушерские кадры.

«ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ… В УРЮПИНСК!»

Мэр Урюпинска Элла Чермашенцева рассказала Володину о том, как развивается их городок, и пригласила на празднование 450-летия столицы российской провинции:

— Бросать всё не надо, просто приезжайте к нам на юбилей.

— Брошу всё и уеду в Урюпинск? Я знаю, чем ответить на это, — смеется Володин. — К тетке, в глушь — в Саратов! Так что вы меня этим не удивите.

Но приглашение принял, отметив, что в Волгоградской области заметны изменения в плане благоустройства.