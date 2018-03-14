День выборов в Волгограде станет для горожан праздником

Сделать этот день настоящим праздником поможет грандиозный флешмоб автомобилистов и выступление известной певицы Сати Казановой.

По инициативе горожан на площади Павших борцов в 9.00 появятся гигантские часы из автомобилей. Организатор акции — Внедорожный клуб «Сталинград Трофи» — таким образом напомнит про референдум о переводе времени в Волгограде.

«Суть флешмоба — построить гигантские часы из автомобилей, после чего видео с этого флешмоба будут транслировать по федеральным каналам. Для участия допускаются как спортивные авто, так и гражданские. Условия участия — обязательная предварительная регистрация по ссылке», — указано на официальной странице сообщества.

А вечером, когда все избирательные участки приступят к подсчету голосов, на площади Павших борцов начнется концерт с участием Сати Казановой. Послушать звезду сможет любой желающий в 20.00.