День выборов в Волгограде станет для горожан праздником
В день проведения президентских выборов и референдума Волгоградской области, 18 марта, жителей
В день проведения президентских выборов и референдума Волгоградской области, 18 марта, жителей
Сделать этот день настоящим праздником поможет грандиозный флешмоб автомобилистов и выступление известной певицы Сати Казановой.
По инициативе горожан на площади Павших борцов в 9.00 появятся гигантские часы из автомобилей. Организатор акции — Внедорожный клуб «Сталинград Трофи» — таким образом напомнит про референдум о переводе времени в Волгограде.
«Суть флешмоба — построить гигантские часы из автомобилей, после чего видео с этого флешмоба будут транслировать по федеральным каналам. Для участия допускаются как спортивные авто, так и гражданские. Условия участия — обязательная предварительная регистрация по ссылке», — указано на официальной странице сообщества.
А вечером, когда все избирательные участки приступят к подсчету голосов, на площади Павших борцов начнется концерт с участием Сати Казановой. Послушать звезду сможет любой желающий в 20.00.
Напомним, что для молодых участников, впервые голосующих на выборах в федеральные органы государственной власти, подготовлены специальные поздравления от участковых избирательных комиссий. Совершеннолетним избирателям, голосующим на избирательных участках в Волгограде и Волжском, а также в Городищенском, Дубовском, Светлоярском и Среднеахтубинском районах области, подарят сертификат на посещение матча ФК «Ротор-Волгоград» на «Волгоград Арене» или пригласительный в Интерактивный музей «Россия. Моя история». Для голосующих из остальных районов области также предусмотрены памятные сувениры с символикой Избирательной комиссии Волгоградской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.