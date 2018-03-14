Рустэм Хамитов заявил о полной готовности Башкирии к выборам 18 марта

— В нашей республике избирательные кампании, как правило, проходят на высоком организационном уровне. Мы можем уверенно сказать, что республика в целом готова к проведению выборов Президента Российской Федерации 2018 года. Все процедуры выполнены, избирательные комиссии обеспечены всем необходимым. Выполняются все требования законодательства по созданию условий для агитации и представления программ кандидатов, — отметил он.