Рустэм Хамитов заявил о полной готовности Башкирии к выборам 18 марта
Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о полной готовности Башкирии к выборам 18 марта. Об этом он сказал сегодня на встрече с руководителями региональных отделений партий в Уфе.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о полной готовности Башкирии к выборам 18 марта. Об этом он сказал сегодня на встрече с руководителями региональных отделений партий в Уфе.
— В нашей республике избирательные кампании, как правило, проходят на высоком организационном уровне. Мы можем уверенно сказать, что республика в целом готова к проведению выборов Президента Российской Федерации 2018 года. Все процедуры выполнены, избирательные комиссии обеспечены всем необходимым. Выполняются все требования законодательства по созданию условий для агитации и представления программ кандидатов, — отметил он.
Ранее Хамитов прогнозировал явку в Башкирии, заявив, что «70% — вполне по силам для региона».
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