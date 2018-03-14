Бурков запросил данные о дорогих авиабилетах в Омске

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Предприниматели посетовали на то, что из-за сборов авиабилеты из Омска слишком дорогие.

«Хочется понять, почему люди летают на юг из Екатеринбурга и Тюмени, а не из Омска», — сказал Бурков.

Врио губернатора высказал предположение, что авиакомпании устраивают дешевые рейсы там, где действуют выгодные условия. Один из предпринимателей рассказал, что имеет на руках билет в Германию, большую часть стоимости которого составляют аэропортовые сборы. Александр Бурков выразил надежду, что сможет получить данные от авиакомпаний, а не от аэропорта.