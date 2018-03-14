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14:25 (мск), источник: РИА Крым

Мурадов назвал «бредом и абсурдом» крымские заявления Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. Любые заявления Киева в адрес Крыма и крымчан необходимо игнорировать, уверен замглавы Совета министров РК — постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал в эфире радио «Спутник в Крыму» опубликованный экс-депутатом Верховной рады Украины Андреем Сенченко проект закона, который обяжет жителей полуострова и Донбасса просить прощения у Киева, а также угрозы лидера запрещенной в России экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова выселить с полуострова проживающих в Крыму россиян.

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«Надо просто игнорировать. Это бред, ничего они сделать не смогут. Это незаконным путем пришедшая к власти националистическая группа, которая выполняет роль инструмента США и ряда западных держав в том, чтобы подрывать Россию, чтобы создавать конфликтную, кризисную ситуацию в ее самых чувствительных точках. Чтобы влезть к нам в сердце и разрывать нашу душу. Не удастся этого сделать. Призывать выселить русских из Киева — абсурд. С таким же успехом какой-нибудь эмигрант, обозленный на Украину, может требовать выселения украинцев из Украины. Это — бред», — подчеркнул он.

При этом Мурадов призвал крымчан быть бдительными и сохранять единство.

«Мир находится в периоде жесточайшего обострения обстановки. Пульсацию этих кризисных явлений современного мира крымчане чувствуют как никто другой, мы находимся на острие. Мы должны собрать свою волю, быть консолидированными, это я говорю в преддверии предстоящих выборов, быть бдительными, потому что нам сейчас слабину давать нельзя. В Крыму, я это чувствую каждый раз, когда общаюсь с крымчанами, а я общаюсь много, эта консолидация и это единство в нашем обществе есть», — заключил Мурадов.

* Организация, запрещенная в России.

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