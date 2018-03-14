В Башкирии Центризбирком и Торгово-промышленная палата договорились о сотрудничестве
УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Центризбиркома Башкортостана Хайдар Валеев и президент
УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Центризбиркома Башкортостана Хайдар Валеев и президент
Церемония прошла в ИА «Башинформ» в рамках
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Азат Фазлыев напомнил, что подобное соглашение уже было подписано между ТПП России и ЦИК РФ. Это способствует тому, что представители бизнеса знают о новшествах законодательства и могут воспользоваться своим избирательным правом.
«В рамках соглашения на информационных ресурсах
Выборы Президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Борьбу ведут восемь кандидатов: Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»), Грудинин Павел Николаевич (КПРФ), Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»), Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»), Титов Борис Юрьевич (Партия роста), Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).
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