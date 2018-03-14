В Башкирии Центризбирком и Торгово-промышленная палата договорились о сотрудничестве

Церемония прошла в ИА «Башинформ» в рамках пресс-конференции по готовности к выборам. Два ведомства договорились сотрудничать в вопросах информирования о выборах для обеспечения гарантий прав граждан России на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов главы государства.

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«С Торгово-промышленной палатой мы взаимодействуем давно, и надеемся, что реализация данного соглашения поможет донести до каждого потенциального избирателя информацию о выборах и о новых возможностях по голосованию», — отметил Хайдар Валеев.

Азат Фазлыев напомнил, что подобное соглашение уже было подписано между ТПП России и ЦИК РФ. Это способствует тому, что представители бизнеса знают о новшествах законодательства и могут воспользоваться своим избирательным правом.

«В рамках соглашения на информационных ресурсах Торгово-промышленной палаты и на сайтах партнерских организаций ТПП будут размещены информационные материалы о выборах. Кроме того, такие материалы будут размещаться на предприятиях, которые являются членами ТПП РБ. Мы рассчитываем, что наше информационное взаимодействие с ЦИК РБ будет продолжено и в выборной кампании в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан», — рассказал Азат Фазлыев.