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16:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии Центризбирком и Торгово-промышленная палата договорились о сотрудничестве

УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Центризбиркома Башкортостана Хайдар Валеев и президент Торгово-промышленной палаты республики Азат Фазлыев подписали соглашение об информационном сотрудничестве в рамках избирательной кампании по выборам Президента России.

Церемония прошла в ИА «Башинформ» в рамках пресс-конференции по готовности к выборам. Два ведомства договорились сотрудничать в вопросах информирования о выборах для обеспечения гарантий прав граждан России на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов главы государства.

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«С Торгово-промышленной палатой мы взаимодействуем давно, и надеемся, что реализация данного соглашения поможет донести до каждого потенциального избирателя информацию о выборах и о новых возможностях по голосованию», — отметил Хайдар Валеев.

Азат Фазлыев напомнил, что подобное соглашение уже было подписано между ТПП России и ЦИК РФ. Это способствует тому, что представители бизнеса знают о новшествах законодательства и могут воспользоваться своим избирательным правом.

«В рамках соглашения на информационных ресурсах Торгово-промышленной палаты и на сайтах партнерских организаций ТПП будут размещены информационные материалы о выборах. Кроме того, такие материалы будут размещаться на предприятиях, которые являются членами ТПП РБ. Мы рассчитываем, что наше информационное взаимодействие с ЦИК РБ будет продолжено и в выборной кампании в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан», — рассказал Азат Фазлыев.

Выборы Президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Борьбу ведут восемь кандидатов: Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»), Грудинин Павел Николаевич (КПРФ), Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»), Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»), Титов Борис Юрьевич (Партия роста), Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).

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