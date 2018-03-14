Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU. Великобритания в связи с «делом Скрипаля» вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку. Об этом заявила
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU. Великобритания в связи с «делом Скрипаля» вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку. Об этом заявила
«Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки… У них есть неделя на то, чтобы уехать», — отметила Мэй.
По ее словам, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. «Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны», — сказала она.
«Они не предоставили убедительного объяснение, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над
По ее словам, в связи с этим британское правительство пришло к выводу о том, что российское правительство «несет ответственность за это отравление».
Ранее сегодня о вероятной высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.
История дипломатических скандалов
Лондон уже прибегал в прошлом к высылке российских дипломатов. Так, в 1971 году британские власти выслали из страны 105 сотрудников советских загранучреждений — рекордное за всю историю шпионских скандалов количество. Произошло это
В 1985 году Великобританию вынуждены были покинуть 31 советский дипломат после бегства из СССР агента КГБ Олега Гордиевского. Москва в ответ выслала 25 британских дипломатов.
В 1989 году из Москвы были высланы 11 британцев в ответ на аналогичные действия Лондона в отношении сотрудников советских дипучреждений в Великобритании.
В мае 1996 года Москва приняла решение о высылке из России 4 сотрудников посольства Великобритании, которые, по сведениям российских спецслужб, поддерживали контакт с агентом — гражданином РФ Платоном Обуховым. В качестве ответной меры Великобритания объявила «персона нон грата» четырех сотрудников посольства РФ в Лондоне.
Последний крупный
Кроме того, Москва тогда объявила о прекращении сотрудничества с Лондоном по вопросам борьбы с терроризмом в связи с так называемым «делом Лугового». Также российские официальные лица отказались от поездок в Великобританию.
Отравление в Солсбери
5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров
Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены
Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.
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