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15:58 (мск), источник: Интерфакс

Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU. Великобритания в связи с «делом Скрипаля» вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй.

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«Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки… У них есть неделя на то, чтобы уехать», — отметила Мэй.

По ее словам, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. «Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны», — сказала она.

Британский премьер также заявила, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснение в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Они не предоставили убедительного объяснение, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законадательства», — сказала Мэй.

По ее словам, в связи с этим британское правительство пришло к выводу о том, что российское правительство «несет ответственность за это отравление».

Ранее сегодня о вероятной высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

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История дипломатических скандалов

Лондон уже прибегал в прошлом к высылке российских дипломатов. Так, в 1971 году британские власти выслали из страны 105 сотрудников советских загранучреждений — рекордное за всю историю шпионских скандалов количество. Произошло это из-за раскрытия советской агентурной сети офицером КГБ Олегом Лялиным. В ответ из Советского Союза были высланы 18 британских сотрудников дипмиссии.

В 1985 году Великобританию вынуждены были покинуть 31 советский дипломат после бегства из СССР агента КГБ Олега Гордиевского. Москва в ответ выслала 25 британских дипломатов.

В 1989 году из Москвы были высланы 11 британцев в ответ на аналогичные действия Лондона в отношении сотрудников советских дипучреждений в Великобритании.

В мае 1996 года Москва приняла решение о высылке из России 4 сотрудников посольства Великобритании, которые, по сведениям российских спецслужб, поддерживали контакт с агентом — гражданином РФ Платоном Обуховым. В качестве ответной меры Великобритания объявила «персона нон грата» четырех сотрудников посольства РФ в Лондоне.

Последний крупный британо-российский дипломатический скандал разразился в июле 2007 года. Тогда Россия выслала четырех британских дипломатов в ответ на действия Лондона, который ранее объявил о высылке четырех российских дипломатов и введении визовых ограничений для граждан РФ. Лондон объяснил эти меры недовольством в связи с отказом России выдать Британии предпринимателя Андрея Лугового, обвиняемого британскими властями в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. А. Луговой отверг обвинения британских властей.

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Кроме того, Москва тогда объявила о прекращении сотрудничества с Лондоном по вопросам борьбы с терроризмом в связи с так называемым «делом Лугового». Также российские официальные лица отказались от поездок в Великобританию.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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