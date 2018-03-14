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16:13 (мск), источник: Интерфакс

Путин высказал надежду на использование Крымского моста уже в этом летнем сезоне

14 марта. Interfax-Russia.ru — Президент РФ Владимир Путин высказал пожелание о том, чтобы автосообщение через Крымский мост было пущено уже к этому летнему сезону.

Источник: РИА "Новости"

В ходе посещения Крымского моста в среду В. Путин пообщался с рабочими и в ходе разговора ему напомнили, что автосообщение через мост планируется открывать в декабре 2018 года.

«Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли (воспользоваться). (…) Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока», — сказал В. Путин в ходе беседы.

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