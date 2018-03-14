Путин высказал надежду на использование Крымского моста уже в этом летнем сезоне

В ходе посещения Крымского моста в среду В. Путин пообщался с рабочими и в ходе разговора ему напомнили, что автосообщение через мост планируется открывать в декабре 2018 года.

«Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли (воспользоваться). (…) Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока», — сказал В. Путин в ходе беседы.