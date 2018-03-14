Комиссия FIFA проведет на следующей неделе финальную проверку стадиона в Самаре
В следующую среду, 21 марта, Самару уже в седьмой раз посетит совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018».
В следующую среду, 21 марта, Самару уже в седьмой раз посетит совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018».
Это будет последний визит, в ходе которого специалисты вновь проверят готовность стадиона «Самара Арена» и обсудят его операционную деятельность во время ЧМ-2018. Как сообщили в облправительстве, делегацию, как и прежде, возглавят генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
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