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17:30 (мск), источник: Om1.ru

Омский вице-губернатор Бойко устроил разнос министру из-за дамбы в Бородинке

На ее возведение выделили пять с половиной миллионов рублей из резервного фонда.

Сегодня на заседании Правительства Омской области глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Стрельцов выступил с просьбой к кабмину выделить деньги на строительство дамбы в селе Бородинка.

Владимир Стрельцов:

 — Представляю на рассмотрение проект распоряжение Правительства Омской области о выделении средств из резервного фонда в сумме 5 млн. 528 тыс. рублей для устройства защитной насыпи в деревне Бородинка Полтавского района с целью ликвидации последствий ЧС. Проект распоряжения согласован.

Напомним, село Бородинку в последние годы топит в половодье, и без дамбы его в очередной раз ждет подтопление. Первый вице-губернатор Валерий Бойко очень резко высказался в адрес министра после его заявления.

Валерий Бойко:

— Решение комиссии по этому поводу было еще 30 января, если копнуть глубже, то 26 октября прошлого года мы все об этих деньгах обсудили, я думал, их уже освоили. Это вам 45 дней плюс два месяца прошлого года надо было, чтобы дойти до правительства?! Опасения у вас абсолютно правильные, если мы сейчас эти деньги не выделим, то пропали наши два миллиона, которые мы в прошлом году на эту дамбу уже израсходовали. Но то, с какой оперативностью мы эти 5 миллионов выделяем — мы опять потеряем эти деньги! И опять Бородинку затопим по самое…

Владимир Стрельцов оправдался тем, что постановление, которое было готово 30 января, нужно было согласовать с другими ведомствами, чем он и занимался все это время. «Разнял» политиков врио губернатора Александр Бурков, заявив, что средства выделить и освоить надо обязательно, а на примере сложившейся ситуации пересмотреть регламент решения подобных вопросов.

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