Омский вице-губернатор Бойко устроил разнос министру из-за дамбы в Бородинке
На ее возведение выделили пять с половиной миллионов рублей из резервного фонда.
На ее возведение выделили пять с половиной миллионов рублей из резервного фонда.
Сегодня на заседании Правительства Омской области глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Стрельцов выступил с просьбой к кабмину выделить деньги на строительство дамбы в селе Бородинка.
Владимир Стрельцов:
— Представляю на рассмотрение проект распоряжение Правительства Омской области о выделении средств из резервного фонда в сумме 5 млн. 528 тыс. рублей для устройства защитной насыпи в деревне Бородинка Полтавского района с целью ликвидации последствий ЧС. Проект распоряжения согласован.
Напомним, село Бородинку в последние годы топит в половодье, и без дамбы его в очередной раз ждет подтопление. Первый
Валерий Бойко:
— Решение комиссии по этому поводу было еще 30 января, если копнуть глубже, то 26 октября прошлого года мы все об этих деньгах обсудили, я думал, их уже освоили. Это вам 45 дней плюс два месяца прошлого года надо было, чтобы дойти до правительства?! Опасения у вас абсолютно правильные, если мы сейчас эти деньги не выделим, то пропали наши два миллиона, которые мы в прошлом году на эту дамбу уже израсходовали. Но то, с какой оперативностью мы эти 5 миллионов выделяем — мы опять потеряем эти деньги! И опять Бородинку затопим по самое…
Владимир Стрельцов оправдался тем, что постановление, которое было готово 30 января, нужно было согласовать с другими ведомствами, чем он и занимался все это время. «Разнял» политиков врио губернатора Александр Бурков, заявив, что средства выделить и освоить надо обязательно, а на примере сложившейся ситуации пересмотреть регламент решения подобных вопросов.
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