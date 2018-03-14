Омский вице-губернатор Бойко устроил разнос министру из-за дамбы в Бородинке

— Решение комиссии по этому поводу было еще 30 января, если копнуть глубже, то 26 октября прошлого года мы все об этих деньгах обсудили, я думал, их уже освоили. Это вам 45 дней плюс два месяца прошлого года надо было, чтобы дойти до правительства?! Опасения у вас абсолютно правильные, если мы сейчас эти деньги не выделим, то пропали наши два миллиона, которые мы в прошлом году на эту дамбу уже израсходовали. Но то, с какой оперативностью мы эти 5 миллионов выделяем — мы опять потеряем эти деньги! И опять Бородинку затопим по самое…