Экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ пойдет в парламент
Он считает логичным продолжить карьеру таким образом.
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Он считает логичным продолжить карьеру таким образом.
Бывший мэр пока не знает, что будет делать дальше, но считает логичным продолжить карьеру в парламенте. Что касается работы мэрии, Дорин Киртиоакэ сказал, что поддерживает кандидатуру на пост мэра либерала Валерия Мунтяну.
— Я не отказался от мэрии. Меня оттуда выставили силой. В любом случае Мунтяну будет нашим кандидатом в 2019 году. Для меня три мандата достаточно. В этом году планирую в парламент, но посмотрим, что будет осенью, — сказал Киртоакэ, передает tv8.md.
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