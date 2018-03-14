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17:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ пойдет в парламент

Он считает логичным продолжить карьеру таким образом.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр пока не знает, что будет делать дальше, но считает логичным продолжить карьеру в парламенте. Что касается работы мэрии, Дорин Киртиоакэ сказал, что поддерживает кандидатуру на пост мэра либерала Валерия Мунтяну.

— Я не отказался от мэрии. Меня оттуда выставили силой. В любом случае Мунтяну будет нашим кандидатом в 2019 году. Для меня три мандата достаточно. В этом году планирую в парламент, но посмотрим, что будет осенью, — сказал Киртоакэ, передает tv8.md.

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