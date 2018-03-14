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20:04 (мск), источник: РИА Новости

Собчак довели до слез во время дебатов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1», которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

После 30-секундного обращения к избирателям Ксения Собчак обратила внимание, что другие кандидаты постоянно ее перебивают. «Эти люди перебивают здесь только меня», — обратилась Собчак к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву, потребовав возместить «ее законное время», отведенное на выступление.

После речи кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина Собчак со слезами сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет: «И Вы это позволяете здесь делать каждый раз», — сказала она ведущему.

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Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский начал свою речь с того, что призвал не превращать «спор с Ксенией Собчак в травлю»: «Травля — это низость», — заявил Явлинский.

«Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слез», — сказал Соловьев, завершая эфир. Во время этих слов Ксения Собчак покинула студию.

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