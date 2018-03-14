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22:29 (мск), источник: ТАСС

Крымчане и севастопольцы отмечают годовщину воссоединения с Россией

Поздравить жителей региона приехал президент РФ.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Сорок тысяч крымчан и севастопольцев, по данным властей, пришли в среду вечером на площадь Нахимова в Севастополе, чтобы отпраздновать четырехлетнюю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Праздник отметили концертом, поздравить жителей полуострова приехал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ТАСС.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года, после февральского госпереворота в Киеве, власти Севастополя и Крыма провели референдум о воссоединении с Россией. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев при явке 80%, 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

Митинг-концерт начался в 17:00 мск, к этому времени над площадью имени Нахимова развивались сотни флагов России, Крыма и Севастополя.

«Четыре года назад состоялся судьбоносный референдум, на котором безоговорочное большинство жителей Севастополя и Крыма проголосовало о включении полуострова с состав РФ, и Крым вернулся домой», — сказал со сцены ведущий концерта певец Александр Маршал. Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров открыл концерт знаменитым «Севастопольскими вальсом», севастопольцы спели любимую песню вместе с ним.

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Поздравление президента

Поздравить жителей полуострова приехал президент России Владимир Путин. «Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей Родины, дом нашей матушки России», — сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, своим решением крымчане «восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР».

«Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких», — сказал Путин, подчеркнув, что «нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом».

Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи.
Владимир Путин
президент России
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Участники Крымской весны

Со сцены звучали поздравления от участников событий Крымской весны. Депутат городского парламента Алексей Чалый, которого в те дни называли «народным мэром», отметил роль каждого севастопольца в этих событиях. А командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко подчеркнул роль флота и «вежливых людей», присутствие которых обеспечило мирный и бескровный выбор крымчан на референдуме 16 марта 2014 года.

«Пока есть Черноморский флот, Крым и Севастополь будут русскими», — сказал Витко. После этих слов группа «Декабрь» исполнила песню «Севастополь останется русским».

В концерте также участвовали Олег Газманов, группа «Любэ», Вика Цыганова, Денис Майданов, «Хор Турецкого», арт-группа «Сопрано Турецкого».

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Крым — «территория любви»

Как отметил народный артист России Михаил Турецкий, этот праздник — свидетельство возрождения Крыма. Он назвал Крым «территорией любви».

«Мы — “Хор Турецкого” и “Сопрано Турецкого” — приехали устроить здесь большой праздник, мы хотим сегодня обозначить эту невероятную весну, начало мощного подъема Крымского полуострова, который мы наблюдаем. Это все созвучно тенденциям, которые существуют сегодня, а они такие: Крым — “территория любви”, Крым нуждается, чтобы сюда приезжали люди отдыхать и чувствовали себя невероятно хорошо, Крым — это наше все сегодня», — сказал Турецкий.

На митинге-концерте звучали не только песни и поздравления. Говорили и о том, как преображается полуостров: строятся Крымский мост и федеральная трасса «Таврида», которые свяжут Крым с остальной Россией, восстанавливается инфраструктура, пришедшая в упадок в постсоветский период.

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