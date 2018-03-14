Крымчане и севастопольцы отмечают годовщину воссоединения с Россией
Поздравить жителей региона приехал президент РФ.
Поздравить жителей региона приехал президент РФ.
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Сорок тысяч крымчан и севастопольцев, по данным властей, пришли в среду вечером на площадь Нахимова в Севастополе, чтобы отпраздновать четырехлетнюю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Праздник отметили концертом, поздравить жителей полуострова приехал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ТАСС.
Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года, после февральского госпереворота в Киеве, власти Севастополя и Крыма провели референдум о воссоединении с Россией. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев при явке 80%, 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.
«Четыре года назад состоялся судьбоносный референдум, на котором безоговорочное большинство жителей Севастополя и Крыма проголосовало о включении полуострова с состав РФ, и Крым вернулся домой», — сказал со сцены ведущий концерта певец Александр Маршал. Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров открыл концерт знаменитым «Севастопольскими вальсом», севастопольцы спели любимую песню вместе с ним.
Поздравление президента
Поздравить жителей полуострова приехал президент России Владимир Путин. «Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей Родины, дом нашей матушки России», — сказал президент.
Как подчеркнул глава государства, своим решением крымчане «восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР».
«Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких», — сказал Путин, подчеркнув, что «нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом».
Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи.
Участники Крымской весны
Со сцены звучали поздравления от участников событий Крымской весны. Депутат городского парламента Алексей Чалый, которого в те дни называли «народным мэром», отметил роль каждого севастопольца в этих событиях. А командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко подчеркнул роль флота и «вежливых людей», присутствие которых обеспечило мирный и бескровный выбор крымчан на референдуме 16 марта 2014 года.
«Пока есть Черноморский флот, Крым и Севастополь будут русскими», — сказал Витко. После этих слов группа «Декабрь» исполнила песню «Севастополь останется русским».
В концерте также участвовали Олег Газманов, группа «Любэ», Вика Цыганова, Денис Майданов, «Хор Турецкого»,
Крым — «территория любви»
Как отметил народный артист России Михаил Турецкий, этот праздник — свидетельство возрождения Крыма. Он назвал Крым «территорией любви».
«Мы — “Хор Турецкого” и “Сопрано Турецкого” — приехали устроить здесь большой праздник, мы хотим сегодня обозначить эту невероятную весну, начало мощного подъема Крымского полуострова, который мы наблюдаем. Это все созвучно тенденциям, которые существуют сегодня, а они такие: Крым — “территория любви”, Крым нуждается, чтобы сюда приезжали люди отдыхать и чувствовали себя невероятно хорошо, Крым — это наше все сегодня», — сказал Турецкий.
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