Памфилова 15 марта встретится со сторонниками Навального

Источник: РИА "Новости"

«Элла Александровна Памфилова пригласила Навального и сторонников, они подтвердили, что завтра будут», — сказала представитель пресс-службы. Юрист ФБК Иван Жданов написал в свою очередь в Twitter, что встреча намечена на 16:00 мск. При этом Навальный в среду в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что сам не намерен присутствовать на встрече, поскольку полагает, что его дискуссия с Памфиловой «будет очевидно политической».

Памфилова накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что готова встретиться с критикующим ее и деятельность Центризбиркома Навальным и его сторонниками. При этом она заметила, что ее пресс-секретарь 1,5 месяца не мог дозвониться до представителей ФБК.

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Ранее ЦИК не аккредитовал для работы на участках представителей созданного сторонниками Навального издания «Левиафан», которые собирались наблюдать за выборами. Издание было ликвидировано по решению суда еще в августе, пояснила Памфилова. Она посоветовала наблюдателям получить направления на участки от общественных палат — федеральной или региональных.

Кроме того, Навальный сообщил 13 марта, что один из его сторонников смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. Памфилова опровергла возможность многократного голосования одного избирателя, пояснив, что система ГАС «Выборы» учтет только первое заявление, именно на указанном в нем участке человек и сможет проголосовать.

Выборы президента России пройдут 18 марта.