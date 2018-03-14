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22:31 (мск), источник: Zakon.kz

Мирзиеев опубликовал видео про казахстанцев

В ролике опрашивают казахстанцев об их отношении к Узбекистану.

Источник: Zakon.kz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем аккаунте в Facebook опубликовал видеоролик об отношении казахстанцев к его стране, сообщает Zakon.kz.

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