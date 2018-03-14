Мирзиеев опубликовал видео про казахстанцев
В ролике опрашивают казахстанцев об их отношении к Узбекистану.
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В ролике опрашивают казахстанцев об их отношении к Узбекистану.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем аккаунте в Facebook опубликовал видеоролик об отношении казахстанцев к его стране, сообщает Zakon.kz.
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