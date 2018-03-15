Британия отказалась предоставить России образцы вещества по «делу Скрипаля»
ООН, 15 мар, РИА Новости. Великобритания не обязана предоставлять России образцы вещества по делу об отравлении
ООН, 15 мар, РИА Новости. Великобритания не обязана предоставлять России образцы вещества по делу об отравлении
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением
«Россия спрашивает про пробы. И вновь — это недопонимание конвенции. Нет требований в конвенции, которые бы требовали от Великобритании делиться пробами, которые фигурируют в расследовании преступления», — заявил он, отвечая на претензии России.
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