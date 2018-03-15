Британия отказалась предоставить России образцы вещества по «делу Скрипаля»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.

«Россия спрашивает про пробы. И вновь — это недопонимание конвенции. Нет требований в конвенции, которые бы требовали от Великобритании делиться пробами, которые фигурируют в расследовании преступления», — заявил он, отвечая на претензии России.