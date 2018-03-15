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00:55 (мск), источник: РИА Новости

Британия отказалась предоставить России образцы вещества по «делу Скрипаля»

ООН, 15 мар, РИА Новости. Великобритания не обязана предоставлять России образцы вещества по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен в рамках заседания Совета Безопасности.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.

«Россия спрашивает про пробы. И вновь — это недопонимание конвенции. Нет требований в конвенции, которые бы требовали от Великобритании делиться пробами, которые фигурируют в расследовании преступления», — заявил он, отвечая на претензии России.

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00:27 (мск)© Ньюстюб
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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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