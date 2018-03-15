Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона

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По словам источников издания, в Москве уже приступили к разработке ответа британским «партнерам»: «предложения об ответных мерах против Лондона скоро окажутся на столе у президента России».

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«Часть британских дипломатов будет выслана из России. Кроме того, прорабатывается и более комплексный вариант ответа», — уточнил один из собеседников.

По его словам, в отношении британцев может быть реализован «американский сценарий, то есть число дипломатов из Великобритании, которых попросят покинуть Россию, может оказаться гораздо больше, чем 23».

Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров подтвердил, что «ответ России будет равноценным, а может и жестче».