Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым

Источник: Reuters

Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало в среду, 14 марта, заявление под названием «Крым — это Украина».

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Вашингтон обвинил Россию в «ложном притязании на украинскую территорию» и «пренебрежении международным порядком и неуважительном отношении к территориальной целостности суверенных наций», передает ТАСС.

«Крым — это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — говорится в заявлении.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин посетил Крым в среду, 14 марта. Глава государства, в частности, проехал по Крымскому мосту и посетил новый терминал аэропорта Симферополь.