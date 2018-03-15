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03:03 (мск), источник: Известия

Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым

Госдепартамент США отреагировал на визит президента России Владимира Путина в Крым, приуроченный к годовщине со дня проведения референдума о статусе полуострова.

Источник: Reuters

Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало в среду, 14 марта, заявление под названием «Крым — это Украина».

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Вашингтон обвинил Россию в «ложном притязании на украинскую территорию» и «пренебрежении международным порядком и неуважительном отношении к территориальной целостности суверенных наций», передает ТАСС.

«Крым — это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — говорится в заявлении.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин посетил Крым в среду, 14 марта. Глава государства, в частности, проехал по Крымскому мосту и посетил новый терминал аэропорта Симферополь.

Также президент выступил перед местными жителями и поблагодарил их за восстановление исторической справедливости своим решением о воссоединении Крыма с Россией.

Путин поблагодарил жителей Крыма за решение воссоединиться с Россией
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14 марта© Ньюстюб
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