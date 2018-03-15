Общественные наблюдатели будут творить историю в Хабаровском крае
18 марта в регионе будут задействованы порядка 1000 независимых наблюдателей.
18 марта в регионе будут задействованы порядка 1000 независимых наблюдателей.
В Хабаровском крае на выборах президента РФ 18 марта будут работать независимые наблюдатели от краевой Общественной палаты. Начиная с 27 февраля, специальные обучающие семинары прошли во всех районах края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Такая система общественного наблюдения, направленная на повышение прозрачности голосования, на выборах будет опробована впервые в России.
— Мы с вами творим историю, — обратился к будущим независимым наблюдателям Кировского района Хабаровска и.о. председателя Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.— Выборы президента РФ — событие знаковое для всей страны. В Хабаровском крае 18 марта на избирательных участках будут задействованы порядка 1000 наблюдателей. Ими стали люди независимые и грамотные. Ведь весь смысл общественного наблюдения — именно независимая позиция. В программу обучающих семинаров входило обсуждение «Золотого стандарта» по общественному наблюдению на избирательных участках, а также Кодекса этики общественных наблюдателей.
— Если вы заметили такое, то постарайтесь вступить в диалог человеком, — сказал Оярис Машков. — Попросите его испортить бюллетень при вас, написать
— От нас с вами требуется показать, что в нашей стране работает система общественного контроля. Вы наделены теми же полномочиями, что и наблюдатели от политических партий, но доверия к вам больше, потому что вы независимы, — подытожил Андрей Белоглазов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.