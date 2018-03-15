Общественные наблюдатели будут творить историю в Хабаровском крае

Источник: Избирком Хабаровского края

В Хабаровском крае на выборах президента РФ 18 марта будут работать независимые наблюдатели от краевой Общественной палаты. Начиная с 27 февраля, специальные обучающие семинары прошли во всех районах края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Такая система общественного наблюдения, направленная на повышение прозрачности голосования, на выборах будет опробована впервые в России.

— Мы с вами творим историю, — обратился к будущим независимым наблюдателям Кировского района Хабаровска и.о. председателя Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.— Выборы президента РФ — событие знаковое для всей страны. В Хабаровском крае 18 марта на избирательных участках будут задействованы порядка 1000 наблюдателей. Ими стали люди независимые и грамотные. Ведь весь смысл общественного наблюдения — именно независимая позиция. В программу обучающих семинаров входило обсуждение «Золотого стандарта» по общественному наблюдению на избирательных участках, а также Кодекса этики общественных наблюдателей.



Консультировал общественных наблюдателей секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярис Машков. Подробно он остановился на, так называемых, «коллекционерах», которые приходят на выборы, но не опускают бюллетени в урну для голосований, а уносят с собой. Раньше бывали случаи, в том числе и в Хабаровске, когда «коллекционеры» пытались использовать вынесенные чистые бюллетени для раздувания скандала.

— Если вы заметили такое, то постарайтесь вступить в диалог человеком, — сказал Оярис Машков. — Попросите его испортить бюллетень при вас, написать что-то на нем, то есть сделать его недействительным. В противном случае настаивайте, чтобы он ожидал окончания голосования до 20.00. Ведь неизвестно, с какой целью человек выносит бюллетень. Главная задача общественных наблюдателей — при том или ином нарушении сразу обратиться в Общественную палату Хабаровского края.