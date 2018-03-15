Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети
Лондон не ограничился высылкой дипломатов РФ: Лаврову отказали
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
Что сделали с собаками, загрызшими парня в Подмосковье
США перекрывают российский газ
Умерший Олег Табаков оставил наследство в сотни миллионов — СМИ
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
06:15 (мск), источник: Известия

«Сбежавшая» в Россию Савченко прилетела в Киев из Мюнхена

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняли в бегстве в Россию, вернулась в Киев из Мюнхена. В аэропорту ее встретила сестра Вера.

Источник: РИА "Новости"

«Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет», — рассказала депутат интернет-изданию «Страна.ua».

Читайте также
Савченко обвинили в бегстве в Россию

На просьбу прокомментировать «свое бегство в Россию», Савченко указала на рейс, которым она вернулась в Киев.

Как писал портал iz.ru, Надежда Савченко не явилась на допрос в СБУ по делу против главы общественной организации Центр освобождения пленных Владимира Рубана, поскольку принимала участие в международной конференции.

Замглавы фракции «Народный фронт» и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук заподозрил свою коллегу в попытке скрыться от правосудия. Он утверждал, что Савченко укрывается на территории России.

«Сбежавшая в Россию» Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ
Во время загрузки произошла ошибка.
13 марта© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о турпотоке из США, ЧМ-2018 и голосовании на президентских выборах за рубежом
Что известно о сексуальном насилии над безнадзорными подростками и детьми-сиротами
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь