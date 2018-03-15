«Сбежавшая» в Россию Савченко прилетела в Киев из Мюнхена

Источник: РИА "Новости"

«Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет», — рассказала депутат интернет-изданию «Страна.ua».

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На просьбу прокомментировать «свое бегство в Россию», Савченко указала на рейс, которым она вернулась в Киев.

Как писал портал iz.ru, Надежда Савченко не явилась на допрос в СБУ по делу против главы общественной организации Центр освобождения пленных Владимира Рубана, поскольку принимала участие в международной конференции.