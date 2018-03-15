Главы стран ЦА соберутся на неформальную встречу в Астане
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Руководители стран Центральной Азии в четверг примут участие в рабочей (консультативной) встрече, которая не предполагает определенной повестки.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Руководители стран Центральной Азии в четверг примут участие в рабочей (консультативной) встрече, которая не предполагает определенной повестки.
Встреча пройдет в резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Астане. Ранее его
Накануне мероприятия посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов заявил журналистам, что данная встреча — «большое событие».
«В таком региональном формате главы государств будут иметь возможность без жесткой повестки дня, в свободной форме, обсудить все вопросы, которые они сочтут нужными. Вопросы и региональной повестки дня, и двусторонней, и более широкого масштаба», — сказал Сейтимов.
По словам дипломата, формат встречи также не предусматривает принятия совместных документов.
Впервые идею провести неформальную встречу глав государств Центральной Азии озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что в регионе значительно повысился уровень политического доверия, удалось найти принципиально важные решения по многим вопросам.
«За короткое время в регионе удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу. Считаю, что закреплению данной тенденции способствовало бы проведение регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии», — сказал тогда узбекский лидер.
Позже в Самарканде на международной конференции, посвященной проблемам Центральной Азии, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что Назарбаев поддержал инициативу Мирзиёева и предложил провести встречу центральноазиатских лидеров в Астане.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.