Главы стран ЦА соберутся на неформальную встречу в Астане

Источник: Sputnik

Встреча пройдет в резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Астане. Ранее его пресс-секретарь Айдос Укибай сообщал, что участие в мероприятии примут лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Не будет только президента Туркменистана, эту страну представит председатель меджлиса Акджа Нурбердыева.

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Накануне мероприятия посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов заявил журналистам, что данная встреча — «большое событие».

«В таком региональном формате главы государств будут иметь возможность без жесткой повестки дня, в свободной форме, обсудить все вопросы, которые они сочтут нужными. Вопросы и региональной повестки дня, и двусторонней, и более широкого масштаба», — сказал Сейтимов.

По словам дипломата, формат встречи также не предусматривает принятия совместных документов.

Впервые идею провести неформальную встречу глав государств Центральной Азии озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что в регионе значительно повысился уровень политического доверия, удалось найти принципиально важные решения по многим вопросам.

«За короткое время в регионе удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу. Считаю, что закреплению данной тенденции способствовало бы проведение регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии», — сказал тогда узбекский лидер.