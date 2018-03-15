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09:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Бывший губернатор Назаров считает, что люди уезжают из Омска из-за грязи

Сегодня, 15 марта, он стал сенатором.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Виктор Назаров практически в первый раз после отставки с поста губернатора Омской области выступил с публичным заявлением. Бывший глава региона баллотировался в сенаторы. Накануне, 14 марта, он попытался произвести впечатление на представителей фракции ЛДПР в областном Заксобрании. Назаров поделился соображениями, что можно сделать на благо города. Например, предложил запретить местным жителям сорить.

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— Я, как обычный житель, считаю, что территории у нас не благоустроены. Если мы говорим о том, что жители хотят покинуть Омск, это не только из-за маленькой заработной платы, но и из-за того, что у нас неухоженно, не убрано, грязно. Этим нужно заниматься и муниципалитетам, и жителям не сорить, — отметил Виктор Иванович на встрече.

Также он заявил, что любит весь Омск в целом и была бы его воля — благоустроил бы весь город.

Вероятно, доводы депутатов Заксобрания убедили, Виктора Назарова в итоге выбрали сенатором от Омской области.

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