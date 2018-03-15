Британский центр защиты от химоружия получит $67 млн после инцидента со Скрипалем
Власти Великобритании выделят £48 млн ($67 млн) Центру защиты от химического оружия на базе военной лаборатории в
Власти Великобритании выделят £48 млн ($67 млн) Центру защиты от химического оружия на базе военной лаборатории в
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на программную речь британского министра обороны Гэвина Уильямсона, с которой он выступит в четверг в Бристоле.
По информации газеты, господин Уильямсон расскажет и о «жизненно необходимой защите от смертельной угрозы» для британских военных из подразделений высокой боевой готовности. Кроме того, The Telegraph передает, что министр перечислит в своей речи угрозы, с которыми сталкивается Великобритания. Затронет он, по данным издания, и тему модернизации оборонной сферы. Программа такой модернизации была запущена в Великобритании в январе и нацелена на формирование «более продуктивной объединенной ударной группировки».
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию после отравления. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию. Не дождавшись удовлетворяющих ее объяснений от российской стороны, британский премьер Тереза Мэй обнародовала пакет мер в ответ на отравление господина Скрипаля. Среди решений — высылка 23 российских дипломатов, заморозка двусторонних контактов на высоких уровнях, проверка подозрительных банковских счетов.
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