Британский центр защиты от химоружия получит $67 млн после инцидента со Скрипалем

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Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на программную речь британского министра обороны Гэвина Уильямсона, с которой он выступит в четверг в Бристоле.

По информации газеты, господин Уильямсон расскажет и о «жизненно необходимой защите от смертельной угрозы» для британских военных из подразделений высокой боевой готовности. Кроме того, The Telegraph передает, что министр перечислит в своей речи угрозы, с которыми сталкивается Великобритания. Затронет он, по данным издания, и тему модернизации оборонной сферы. Программа такой модернизации была запущена в Великобритании в январе и нацелена на формирование «более продуктивной объединенной ударной группировки».