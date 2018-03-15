В 12 регионах избирательные участки откроются в отделениях «Почты России»

Источник: РИА Новости

Компания уточняет, что участковые избирательные комиссии будут размещены в отделениях почтовой связи, в управлениях федеральной почтовой связи и иных объектах. В частности, избирательные участки на объектах «Почты России» откроются в Санкт-Петербурге, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Брянской, Калужской, Тверской и Костромской областях, а также в Пермском крае, Татарстане и Бурятии.

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«Отделения “Почты России” находятся в шаговой доступности для большинства жителей нашей страны. Организация избирательных участков на базе отделений почтовой связи позволит гражданам реализовать свое конституционное право вне зависимости от места их проживания», — приводятся в сообщении слова генерального директора «Почты России» Николая Подгузова.

Компания напоминает, что 24 января Центральная избирательная комиссия и «Почта России» подписали соглашение о взаимодействии. Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам информирования избирателей о порядке проведения выборов президента РФ.