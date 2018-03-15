В 12 регионах избирательные участки откроются в отделениях «Почты России»

Компания уточняет, что участковые избирательные комиссии будут размещены в отделениях почтовой связи, в управлениях федеральной почтовой связи и иных объектах. В частности, избирательные участки на объектах «Почты России» откроются в Санкт-Петербурге, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Брянской, Калужской, Тверской и Костромской областях, а также в Пермском крае, Татарстане и Бурятии.
«Отделения “Почты России” находятся в шаговой доступности для большинства жителей нашей страны. Организация избирательных участков на базе отделений почтовой связи позволит гражданам реализовать свое конституционное право вне зависимости от места их проживания», — приводятся в сообщении слова генерального директора «Почты России» Николая Подгузова.
Компания напоминает, что 24 января Центральная избирательная комиссия и «Почта России» подписали соглашение о взаимодействии. Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам информирования избирателей о порядке проведения выборов президента РФ.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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