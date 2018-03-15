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12:37 (мск), источник: "Российская газета"

Путин рассказал о жизни в «бандитском Петербурге» в 90-е

Во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы Владимир Путин спал с ружьем. Об этом говорится во второй части документального фильма Андрея Кондрашова, выложенного в соцсетях.

Источник: AP 2018

Друг главы государства виолончелист Сергей Ролдугин рассказал про такой случай. Президент подтвердил, заметив, что про «бандитский Петербург» много надуманного, но в целом «ситуация была боевой».

«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — заметил Путин.

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