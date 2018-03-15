Путин рассказал о жизни в «бандитском Петербурге» в 90-е
Во времена работы в
Во времена работы в
Друг главы государства виолончелист Сергей Ролдугин рассказал про такой случай. Президент подтвердил, заметив, что про «бандитский Петербург» много надуманного, но в целом «ситуация была боевой».
«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — заметил Путин.
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