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14:30 (мск), источник: Forbes.kz

Назарбаев: Узбекистан за год разморозил многие проблемы последних 20 лет

В четверг, 15 марта, в Астане под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит консультативная встреча глав стран Центральной Азии.

Источник: Reuters

Нурсултан Назарбаев, открывая встречу, отметил ее символичность, поскольку она проходит в канун общего для всех стран региона праздника Наурыз.

Он также обратил внимание на то, что «в последнее время достигнут значительный прогресс в политическом сотрудничестве между нашими странами».

Активизировались контакты между главами государств. Практически за один год, с марта прошлого года, все президенты региона провели встречи друг с другом. Я особо хочу подчеркнуть: огромную работу по отношению с соседями проделал Узбекистан. За короткий период разморозил многие накопившиеся проблемы последних 20 лет.
Нурсултан Назарбаев

— Не могу не отметить и вклад нового президента Кыргызстана, который активизировал контакты с ближайшими соседями для решения застарелых проблем. Также положительно оцениваю намерения президента Таджикистана провести в июне в Душанбе международную конференцию высокого уровня по водным проблемам. Я думаю, что мы все поддержим. В этом году исполняется 25 лет международному фонду спасения Арала. В данном контексте мы приветствуем план президента Туркменистана по проведению в августе юбилейного саммита глав государств-учредителей фонда, — перечислил Назарбаев.

Он подчеркнул, что все эти контакты на высшем уровне «активизируют наши торгово-экономические и человеческие отношения».

— К примеру, в 2017 году показатели роста экспорта Казахстана в каждую из ваших стран составил до 35%. Таких показателей мы раньше не имели, — отметил президент Казахстана.

— У нас есть огромные соседи — это Россия и Китайская Народная Республика, с которыми мы связаны большими контактами. Транспортные все маршруты — это Россия, Шелковый путь — это Китай. Мы хотим и продолжим активно сотрудничать с этими нашими большими соседями и большими рынками. Мы желаем все проведения хороших выборов в России и, конечно, мы хотим успеха Владимиру Владимировичу Путину, — продолжил Назарбаев.

Все это, по его мнению, «положительно сказывается на выстраивании конструктивного диалога в укреплении сотрудничества». Вместе с тем, «в современных условиях, когда все быстро меняется, много вопросов возникает, и мы должны давать на них ответы, вести дальнейшие скоординированные действия», — заключил президент Казахстана.

Далее встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.

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