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14:37 (мск), источник: РИА Крым

Берлускони считает законным присоединение Крыма к России

МОСКВА. 15 мар — РИА Новости Крым. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает референдум о присоединении Крыма к России законным. Об этом он заявил в фильме Андрея Кондрашова «Путин», выложенным в интернете.

Источник: РИА "Новости"

«Был проведен референдум, где абсолютное большинство проголосовало за право быть не в составе Украины, а в составе России. Это совершенно законно и совершенно вне критики, — сказал политик. — Крым был российской территорией и лишь по странному стечению обстоятельств достался Украине».

При этом Берлускони отметил искреннюю любовь крымчан к президенту РФ Владимиру Путину. «Меня поразили жители, совершенно искренне демонстрировавшие любовь и симпатию к президенту Путину», — признался он.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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