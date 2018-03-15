Берлускони считает законным присоединение Крыма к России

Источник: РИА "Новости"

«Был проведен референдум, где абсолютное большинство проголосовало за право быть не в составе Украины, а в составе России. Это совершенно законно и совершенно вне критики, — сказал политик. — Крым был российской территорией и лишь по странному стечению обстоятельств достался Украине».

При этом Берлускони отметил искреннюю любовь крымчан к президенту РФ Владимиру Путину. «Меня поразили жители, совершенно искренне демонстрировавшие любовь и симпатию к президенту Путину», — признался он.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.