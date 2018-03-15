В Актюбинской области снесут крупный химзавод
В Актюбинской области снесут самый крупный в Казахстане химический завод. Об этом на
В Актюбинской области снесут самый крупный в Казахстане химический завод. Об этом на
«Проектно-сметная документация на 8 миллиардов тенге уже готова. Эти деньги предусмотрены на утилизацию остатков химических элементов на территории в 300 га бывшего завода. Тем самым мы решим несколько проблем. К примеру, химзавод расположен при въезде в Алгу и, конечно, портит облик районного центра. К тому же, решится вопрос и с неприятным запахом», — добавил районный аким.
После тотальной очистки территории на месте бывшего химзавода появится
«Расположение весьма удобное — рядом находятся железнодорожные пути и проходит трасса республиканского значения», — подытожил Алдияров.
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