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14:37 (мск), источник: Zakon.kz

В Актюбинской области снесут крупный химзавод

В Актюбинской области снесут самый крупный в Казахстане химический завод. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал аким Алгинского района Нагымжан Алдияров, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
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«Проектно-сметная документация на 8 миллиардов тенге уже готова. Эти деньги предусмотрены на утилизацию остатков химических элементов на территории в 300 га бывшего завода. Тем самым мы решим несколько проблем. К примеру, химзавод расположен при въезде в Алгу и, конечно, портит облик районного центра. К тому же, решится вопрос и с неприятным запахом», — добавил районный аким.

После тотальной очистки территории на месте бывшего химзавода появится транспортно-логистический центр или возведут индустриальную зону.

«Расположение весьма удобное — рядом находятся железнодорожные пути и проходит трасса республиканского значения», — подытожил Алдияров.

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