Жители Башкортостана положительно оценивают свою жизнь в республике
В 2017 году жители РБ купили на 30% больше автомобилей, чем в 2016 году. Почти 100 тысяч человек улучшили свои жилищные условия.
В 2017 году жители РБ купили на 30% больше автомобилей, чем в 2016 году. Почти 100 тысяч человек улучшили свои жилищные условия.
Об этом, опираясь на данные социологических опросов, рассказал Рустэм Хамитов. Глава Башкортостана дал интервью руководителям двух ведущих региональных телекомпаний.
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