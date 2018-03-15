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14:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Жители Башкортостана положительно оценивают свою жизнь в республике

В 2017 году жители РБ купили на 30% больше автомобилей, чем в 2016 году. Почти 100 тысяч человек улучшили свои жилищные условия.

Об этом, опираясь на данные социологических опросов, рассказал Рустэм Хамитов. Глава Башкортостана дал интервью руководителям двух ведущих региональных телекомпаний.

Полную версию смотрите сегодня на канале «Россия 24 Башкортостан» в 19 часов 30 минут.

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