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16:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»

России необходимо «отойти и заткнуться», поскольку напряженность между Лондоном и Москвой продолжает возрастать, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Так он отреагировал на планы российского правительства выслать британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Соединенного Королевства.

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России необходимо «отойти и заткнуться», поскольку напряженность между Лондоном и Москвой продолжает возрастать. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время пресс-конференции, передает Sky News.

Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться.
Гэвин Уильямсон
Министр обороны Великобритании

Так Уильямсон отреагировал на планы российского правительства выслать британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Соединенного Королевства.

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