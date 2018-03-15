Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»
России необходимо «отойти и заткнуться», поскольку напряженность между Лондоном и Москвой продолжает возрастать, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Так он отреагировал на планы российского правительства выслать британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Соединенного Королевства.
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