Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»

России необходимо «отойти и заткнуться», поскольку напряженность между Лондоном и Москвой продолжает возрастать, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Так он отреагировал на планы российского правительства выслать британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Соединенного Королевства.