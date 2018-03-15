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16:07 (мск), источник: ТАСС

Центры наблюдения за ходом выборов созданы в четырех городах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Центры для онлайн наблюдения за ходом голосования на выборах президента созданы в четырех городах Свердловской области. В центрах будут работать различные наблюдатели, в том числе от оппозиционных блоков, сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Источник: Reuters

«У нас в Екатеринбурге откроется центр общественного наблюдения 18 марта. Кроме того, откроется еще три центра в Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и Первоуральске. Мы пригласили в центр не только традиционных наблюдателей, но и наблюдателей от оппозиционных блоков», — сказала Мерзлякова.

В Екатеринбурге центр наблюдения за ходом выборов создан в ситуационно-кризисном центре Министерства общественной безопасности Свердловской области. В нем установлена видеостена, которая разделена на 6 сегментов, на каждый будет выводиться изображение с 3 тыс. камер видеонаблюдения, установленных на 1531 избирательном участке в городах Екатеринбург, Березовский, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Первоуральск. Еще на два экрана будет выводиться онлайн-карта нарушений.

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В течении дня за ходом голосования смогут следить около 100 волонтеров-наблюдателей, которые прошли обучение в Молодежной избирательной комиссии региона, они начнут работу в 6:00 (мск) и закончат в 20:00 (мск). Кроме того, будет создана мобильная правовая группа, которая сможет выезжать в участковые избирательные комиссии региона, для проверки поступающих сигналов о возможных нарушениях.

О готовности избирательных участков

По словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, все избирательные участки региона готовы к проведению выборов.

«Все 2,5 тыс. участковых избирательных комиссий и все 80 территориальных избиркомов готовы к проведению голосования 18 марта. Организовано полное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления по подготовке помещений для голосования и организации всего избирательного процесса», — сказал Чайников на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования в день выборов президента России на избирательных участках в Свердловской области. В Общественной палате региона планируют на каждый участок направить по два наблюдателя.

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