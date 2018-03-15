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16:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова ответила за Россию на призыв министра обороны Великобритании заткнуться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который призвал Россию «отойти и заткнуться». Она подчеркнула, что Лондону есть, что скрывать. «Партнеры нервничают», — уверена представитель ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который призвал Россию отойти и заткнуться. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России

Также Захарова подчеркнула, что Лондону есть, что скрывать. «Партнеры нервничают», — уверена она.

Ранее, 15 марта, Уильямсон во время пресс-конференции объявил, что напряженность между Москвой и Лондоном продолжает возрастать.

Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться.
Гэвин Уильямсон
Министр обороны Великобритании
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Так чиновник отреагировал на планы российского правительства применить меры в ответ на высылку российских дипломатов.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

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