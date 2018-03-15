Захарова ответила за Россию на призыв министра обороны Великобритании заткнуться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который призвал Россию «отойти и заткнуться». Она подчеркнула, что Лондону есть, что скрывать. «Партнеры нервничают», — уверена представитель ведомства.
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